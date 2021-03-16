شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تهدد بحجب «تويتر» بسبب محتوى إباحي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول تنظيمي كبير قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا ستحجب موقع تويتر خلال شهر ما لم تمتثل الشركة الأمريكية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي لمطلب إزالة محتوى محظور.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها أبطأت سرعة تحميل موقع تويتر داخل روسيا ردا على ما وصفته بالتقاعس عن إزالة قائمة محددة من المحتوى المحظور.

في خطوة تصعد المواجهة المتزايدة، نُقل عن فاديم سوبوتين نائب رئيس هيئة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، قوله اليوم الثلاثاء إن تويتر لم تتعامل مع المخاوف الروسية حتى الآن وسيتم حجبها في روسيا في غضون شهر ما لم تفعل ذلك.

ونسب إليه قوله إن تويتر لا يزال بإمكانها تلافي الحجب إذا اتخذت إجراء لحذف المحتوى المحظور، والذي قالت موسكو إنه يتضمن مواد إباحية للأطفال ومواد عن المخدرات غير المشروعة وانتحار الأطفال.