تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم، مؤكداً أن الكوادر الصحية تبذل جهوداً كبيرة في تقليل الإصابات ونخشى من ارتفاعها".

وأضاف، أنه "تقرر فتح الاسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية بعد 22 من الشهر الجاري".



وتابع ناظم، أن "حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملاً".