اخبار العالم

الزوراء يحقق الفوز على الحدود بثلاثية نظيفة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الزوراء يحقق الفوز على الحدود بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-16 | 15:41

الزوراء يحقق الفوز على الحدود بثلاثية نظيفة

143 مشاهدة

حقق نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، فوزا على نادي الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين على أديم ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 24 في دوري الكرة الممتاز.
وسجلت جميع أهداف اللقاء في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 13، ليضاعف مهند عبد الرحيم النتيجة في الدقيقة 19، ليعود عبد الزهرة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه عند الدقيقة 28.

وبهذا الفوز وصل الزوراء إلى النقطة 44 في المركز الثالث خلف كل من القوة الجوية متصدر الترتيب، والشرطة وصيف الدوري، فيما بقي الحدود عند النقطة 19 في المركز ما قبل الأخير.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا