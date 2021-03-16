تحذير أممي من كابوس بميانمار.. مئات المفقودين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن مئات الأشخاص مفقودون في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح بزعيمة البلاد أونغ سان سو تشي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، إنه "ما زال مئات الأشخاص المسجونون بصورة غير مشروعة مفقودين دون أن تعترف السلطات العسكرية بذلك وهو ما يوازي عمليات اختفاء قسري".



وأضافت: "تأكيد المعلومات يزداد صعوبة خصوصا مع فرض الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون وماندالاي وضواحيها لأن سلطة الانقلاب قطعت الاتصالات في بعض الأحياء التي قتل فيها أشخاص أو غادروها".

وتابعت خلال مؤتمر صحفي عقد في الأمم المتحدة في جنيف، أنه :"تمكنا من تأكيد مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا منذ الأول من فبراير/ شباط" مع مقتل 11 شخصا، أمس الإثنين ، ونحو 39 أمس الأول الأحد و18 السبت الماضي".



وارتفعت الحصيلة بشكل كبير في الأيام الماضية إذ يبدو المجلس العسكري مصمما أكثر من أي وقت مضى على قمع المحتجين ضاربا عرض الحائط بالإدانات الدولية.

وتستمر حملة الاعتقالات في كافة أنحاء البلاد مع توقيف أكثر من 2084 شخصا "بصورة تعسفية" وفقا للمفوضية العليا.