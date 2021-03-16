بـ"تفجير حافلة".. مقتل موظفين حكوميين بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفر انفجار عبوة ناسفة مثبتة على حافلة كانت تقل موظفين بالحكومة الأفغانية عن مقتل 5 نساء وفتاة.

وقال نصرت الله ناصري، المتحدث باسم وزارة الاتصالات الأفغانية، التي يعمل الضحايا لحسابها، إنه:"للأسف، قُتلت 5 نساء" وأصيب 17 شخصا في الانفجار.



وأشارت وزارة التعليم إلى أن "إحدى الضحايا كانت حاملا، كما قُتلت فتاة صغيرة في الانفجار".

ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة مثبتة في الحافلة التي كانت تقل موظفين، من الرجال والنساء، يعملون في وزارات الاتصالات والتعليم والثقافة والإعلام بأفغانستان، واللواتي يقعن في نفس الموقع، بحسب ناصري.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء، وتنسب الحكومة هذه الهجمات بشكل عام إلى حركة طالبان.

كما هاجم مسلحون الثلاثاء حافلة تقل طلابا وأساتذة من جامعة بغلان ما أدى إلى مقتل شخصين هما طالب وسائق، وأصيب 6 أساتذة.



ومساء الأحد، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 10 في انفجار عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين في كابول.

وتصاعدت وتيرة العنف خلال الأشهر الأخيرة في أفغانستان، على الرغم من بدء محادثات السلام في الدوحة في سبتمبر/أيلول بين الحكومة وطالبان.

غير أن المدن الكبرى تشهد منذ عدة أشهر موجة اغتيالات استهدفت صحفيين وقضاة وأطباء وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان.