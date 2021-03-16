في 3 جلسات.. الأسهم الإماراتية تحلق بمكاسب 17.4 مليار درهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت مكاسب أسواق المال الإماراتية، إلى نحو 6.6 مليار درهم في جلسة الثلاثاء، ليصل إجمالي المكاسب خلال 3 جلسات إلى 17.4 مليار درهم.

ونجحت أسواق المال الإماراتية في مواصلة مسيرتها الصاعدة لليوم الثالث على التوالي رغم تعرضها لجني أرباح جزئية طبيعية في بداية التعاملات، لكنها استطاعت استيعابها بسرعة وعادت مؤشراتها للارتفاع.

وجاء تواصل مسيرة الصعود للأسواق وسط استمرار ضخ المزيد من السيولة في قاعات التداول حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة في ختام الجلسة أكثر من 1.1 مليار درهم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وصلت مكاسب القيمة السوقية نحو 6.6 مليار درهم وهو ما رفع إجمالي المكاسب خلال 3 جلسات إلى 17.4 مليار درهم بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.72% خلال جلسة الثلاثاء، بالغا مستوى 5749 نقطة ممهدا بذلك لاختراق نقاط مقاومة جديدة خلال الأسبوع.

من جانب آخر أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2621 نقطة بنمو نسبته 0.1% تقريبا في نهاية جلسة الثلاثاء، مقارنة مع اليوم السابق.

وشملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط في سوق العاصمة كلا من سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى مستوى 14.70 درهم إضافة إلى سهم اتصالات الذي وصل إلى 20.94 درهم، والشركة العالمية القابضة، الذي أغلق عند 49.5 درهم كما صعد سهم أدنوك للتوزيع إلى 4.32 درهم.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 11.70 درهم، فيما وصل سهم أرامكس إلى مستوى 90.3 درهم، والاتصالات المتكاملة إلي 7.17 درهم، وداماك العقارية إلى 1.16 درهم.

وكانت الأسواق شهدت في جلسة الثلاثاء تداول أكثر من 400 مليون سهم نفذت من خلال 5880 صفقة.