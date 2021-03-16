قصف حوثي على مأرب اليمنية بالتزامن مع إحاطة جريفيث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هز انفجار ضخم مدينة مأرب اليمنية، الثلاثاء، إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي بالتزامن مع تقديم المبعوث الأممي لليمن إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال سكان محليون، لـ"الخليج 365"، إن صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي سقط على مقربة من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين وأحدث انفجارا ضخما.



وتضاربت الأنباء بشأن سقوط عديد ضحايا إثر تطاير الشظايا الصاروخ المنفجر لكن السكان أكدوا تدخل سيارات الإسعاف لمكان الانفجار في أطراف المدينة المكتظة بملايين المدنيين.

ويأتي الانفجار تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، وتقديمه مسودة تدين هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب.



وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لدى تقديم إحاطته إن هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب تعرض ملايين المدنيين للخطر في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.



وأعرب جريفيث عن قلقه البالغ إثر محاولات مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية والمرافق النفطية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.



ودعا مبعوث الأمم المتحدة كافة الأطراف في اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

وقال إن هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب تعرض ملايين المدنيين للخطر في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.



وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي تسهيل نقل المئات من المهاجرين الى بلدانهم عقب جرائم مليشيات الحوثي بحقهم وذلك عبر مطار عدن الدولي.

