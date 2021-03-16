شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9393 إصابة و443 وفاة جديدة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و443 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس أربعة ملايين و 409 آلاف و 438 إصابة، منها 92937 حالة وفاة وتماثل 10644 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و14 ألفا و220 شخصا، مع بقاء 302 ألف و281 حالة نشطة.