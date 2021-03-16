اخبار العالم

روسيا تسجل 9393 إصابة و443 وفاة جديدة بـ "كورونا"

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9393 إصابة و443 وفاة جديدة بـ "" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و443 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس أربعة ملايين و 409 آلاف و 438 إصابة، منها 92937 حالة وفاة وتماثل 10644 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و14 ألفا و220 شخصا، مع بقاء 302 ألف و281 حالة نشطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا