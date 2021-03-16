شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتهم إجراءات كورونا.. 38 نائباً كويتيا أمام النيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - من المتوقع أن تحقق النيابة العامة الكويتية قريبا مع 38 نائبا خالفوا الإجراءات الاحترازية الصحية. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه تلقى طلب إحالته إلى النيابة العامة على خلفية تجمعات واحتفالات جرت بعد إعلان نتائج انتخابات العام الماضي.

وقال الغانم في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء): كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، مضيفاً: سأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطالب برفع الحصانة. وأضاف أنه لم يصله أي شيء بشأن الإحالة لكنه أبلغ بأنه ستتم إحالته.

ونقلت صحيفة «القبس» عن مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة استلمت رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وعددهم 38 وطالبت بالتحقيق معهم. وأفادت بأن النيابة ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم. وقال المصدر إن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما ساهم في انتشار أكثر لكورونا.

وكانت النيابة العامة أحالت نوابا سابقين إلى التحقيق على خلفية مشاركتهم في ندوة نظمها النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم الأسبوع الماضي، خالفت الاشتراطات الصحية.