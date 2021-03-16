شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: علاقتنا مع الصين ليست على حساب قيمنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم (الثلاثاء) إن بلاده تسعى إلى علاقة إيجابية مع الصين، لكن ليس على حساب قيمها، وأضاف لشبكة «سكاي نيوز»: «لن نتراجع أبدا أو نتوقف عن الدفاع عن قيمنا، بما في ذلك قيم المجتمعات المنفتحة والديموقراطية وحقوق الإنسان».

واعتبر أن هذا الأمر يتطلب منا أن نتبنى مقاربة محسوبة تجاه الصين، لكننا نريد علاقة إيجابية حيثما كان ذلك ممكنا ولن نستسلم أبدا ولن نتخلى أبدا عن الدفاع عن قيمنا.

وكان وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان انتقدوا سلوك الصين المزعزع للاستقرار، مؤكدين في مؤتمر صحفي مشترك أن البلدين اعتبرا أن سلوك بكين يتعارض مع النظام الدولي، ويمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية.

وقالوا: «ملتزمون بمقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار تجاه البلدان الأخرى في المنطقة»، فيما أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، أن سلوك الصين لا يلتزم بالتعاون الدولي، معرباً عن انزعاجه من قانون الصيد الصيني.