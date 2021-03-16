شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم تسليم وتسلّم السلطة في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

بدأت في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في مقدمة الحضور، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج الذي ألقى كلمة أعرب خلالها عن «تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة».

من جهته، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة «عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات»، فيما قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن «مشهد تسليم السلطة هو تكريس للسلطة المدنية في البلاد».