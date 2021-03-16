شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسعى إلى فرض مكانتها الدولية بدعم رؤوسها النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، اعتزامها زيادة مخزونها من الأسلحة النووية، في تغيير لسياستها لنزع هذا السلاح بعد نهاية الحرب الباردة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي مسعى لتعزيز مكانتها الدولية.

وذكرت مراجعة حكومية للشؤون الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجية أنّ التهديدات الناشئة تجعل من غير الممكن مواصلة الوفاء بالتزامها لتقليل الرؤوس الحربية. وأشارت إلى أن البلاد «ستتجه لامتلاك مخزون إجمالي من الأسلحة النووية لا يتجاوز 260 رأساً حربياً»، بعدما التزمت سابقاً بخفض مخزونها إلى 180 رأساً حربياً بحلول منتصف عام 2020.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن في وقت سابق أن المملكة المتحدة سترفع «بأكثر من 40 في المئة» سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية مساء الاثنين.

ووفقاً لصحيفتَي «ذي جارديان» و«ذي صن» اللتين اطّلعتا على الوثيقة المؤلفة من مئة صفحة، فإن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التي يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260.

ووفقاً للصحيفتين، فإن رئيس الوزراء يستند إلى «مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة» من أجل تبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة.

ويحذّر التقرير من «احتمال» نجاح جماعة إرهابية «في شن هجوم كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي بحلول عام 2030» لكن أيضاً من «التهديد النشط» من روسيا و«التحدي المنهجي» من الصين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي التحول البريطاني في ظل مساعي لندن لإعادة فرض نفسها كقوة رئيسية على الساحة الدولية بعد اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وذلك وفق نظرية «بريطانيا العالمية» أو «جلوبال بريتن».