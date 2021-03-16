شكرا لقرائتكم خبر عن الموفد الأمريكي يشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

يشارك الموفد الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد، في الاجتماع المقرر يوم الخميس في موسكو بين حكومة كابول وحركة «طالبان» الرامي إلى «دعم عملية السلام»، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة جالينا بورتر، أنه «في إطار جهودنا لتشجيع عملية السلام ودعمها، ينوي السفير خليل زاد حضور اجتماع موسكو».

وتابعت: «يضاف هذا الاجتماع إلى كل الجهود الدولية الأخرى لدعم عملية السلام الأفغانية، وتعكس أيضاً قلق الأسرة الدولية بشأن التقدم المحرز حتى الآن».

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء المفاوضات التي تراوح مكانها بين كابول وحركة «طالبان»، خصوصاً أن عليها أن تتخذ قراراً بشأن تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو من عدمه.

وبموجب اتفاق منفصل مع حركة «طالبان»، أبرم في شباط/فبراير 2020، وافقت الولايات المتحدة على سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021 في مقابل ضمانات في مجال الأمن والتزام «طالبان» بالتفاوض مع كابول.

ويثير الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة قلق الحكومة في كابول، فيما كثفت حركة «طالبان» هجماتها ضد القوات الأفغانية في الأشهر الماضية.

وطلبت الولايات المتحدة استضافة اجتماع رفيع المستوى لمفاوضي الطرفين، ومن المقرر تنظيم مؤتمر في نيسان/إبريل، فيما تنظم روسيا الخميس اجتماعاً آخر هدفه الرسمي «تعزيز المفاوضات الأفغانية السابقة» و«خفض مستوى العنف».

وأعلنت الصين وباكستان، فضلاً عن حركة «طالبان»، مشاركتها في اجتماع موسكو، فيما يواصل زلماي خليل زاد جولاته الحكومية، حيث عاد الاثنين إلى كابول بعدما أجرى لقاءات عدة في وقت سابق.

وعرضت الولايات المتحدة خصوصاً مقترح سلام جديداً على سلطات كابول وحركة «طالبان» ينص على تشكيل «حكومة جامعة جديدة» بحسب رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كشفت عنها وسائل إعلام أفغانية.