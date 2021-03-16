شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لوزراء خارجية التعاون الخليجي الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ​بمشاركة وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم غدٍ الأربعاء ، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، وذلك برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

وعبرالدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة (147) للمجلس الوزاري حضورياً رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سوف يبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في 5 يناير 2021م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.