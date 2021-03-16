الكويت.. إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائباً إلى النيابة العامة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن النيابة العامة في الكويت استلمت رسميًا ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وقالت الصحيفة إن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".

كما تمت إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال الغانم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".