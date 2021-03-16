شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة "النواب".. و"جبالى"للأعضاء: تعالوا متفقين على المواد المرجأة بقانون الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 28 مارس الجارى.

جاء الرفع بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 23 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والرى.

وقال المستشار حنفى جبالى للنواب، "عندكم فرصة تشتغلوا مع الحكومة واللجنة فى مواد مشروع القانون المرجأة، مضيفا:"أرجوكم تعالوا متفقين فهى مواد مهمة".

يذكر أن المجلس أرجأ حسم التعريفات بالمادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بحرم نهر النيل والمنطقة المقيدة، كما أرجأ حسم المادة 10 من مشروع القانون والتى تنص على انه يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.