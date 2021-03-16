شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على عدم زراعة أراضى الموارد المائية بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة "8" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تتضمن عدم زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص.

وجاء نص المادة 8 كما وافق عليها المجلس كما يلى:

لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.