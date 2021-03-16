شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على إلغاء قانون الرى رقم 12 لسنة 1984 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة الثانية والثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى والتى تضمنت إلغاء قانون الموارد المائية رقم 12 لسنة 1984.

وجاء نص المادة الثانية، كما وافق عليها المجلس

يُلغى العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثالثة على "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير الموارد المائية والري، اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.