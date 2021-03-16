شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة اتخذت خطوات كبيرة نحو توفير الحماية القانونية للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في يوم المرأة المصرية كل التحية والإعزاز للمرأة المصرية، موضحة أنه منذ فجر التاريخ كانت السيدة المصرية ملكة تجلس على عرش مصر، وفى التاريخ الحديث أسهمت فى كل نضالات هذا الشعب الأبى الباسل، فتجدها تارة تقود ثورة الشعب ضد الاستعمار فى مارس 1919، وتجدها حاضرة تنتفض من أجل مصر في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وتوجهت التنسيقية بتقدير خاص لأمهات وزوجات شهداءنا الأبرار، قائلة: "تضحياتكم وسام على صدر هذا الوطن"، مضيفة: "وإذ تثمن التنسيقية جهود الدولة المصرية فى العمل على تمكين المرأة، فإنها تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ عهده مع المصريين باحترام المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة، وفتح أمامها الطريق نحو المشاركة في الحياة العامة، وهو ما انعكس على نسبة تمثيل النساء لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري بنسبة 28٪؜ من عدد المقاعد، كما لم تغفل سياسات الدولة المرأة المعيلة، أو المرأة الريفية، واعتمدت الدولة برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لتشمل أكبر عدد من النساء محدودي الدخل، فضلا عن مشروع "مستورة" الذي يموله صندوق تحيا مصر لخلق فرص استثمارية للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة نحو توفير الحماية القانونية للمرأة من خلال حماية سرية البيانات فيما يتعلق بالناجيات من التحرش الجنسي والاغتصاب، وتغليظ عقوبة المتحرشين، وكذلك تغليظ العقوبات فيما يتعلق بحماية الفتيات من جريمة الختان، متعهدة بدعم كافة الجهود لتعزيز المساواة ودعم حقوق المرأة المصرية.