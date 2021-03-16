تعرف على أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.