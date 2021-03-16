الحكومة اللبنانية تلمح لمشكلة قد تفاقم الأزمة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم الوقود بعد شهر مارس الجاري.

وأضاف دياب، في مقابلة صحفية، أن الحكومة يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو.

وأوضح "حاليا، الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى يونيو إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر مارس".

يعاني لبنان أزمة مالية منذ أواخر عام 2019، قضت على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وخفضت قيمة العملة بنسبة 85 بالمئة.

وزادت المشاكل مع ظهور أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس الماضي إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وشرد مئات الآلاف بسبب تضرر منازلهم.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل الحكومة منذ تكليفه بالمهمة في أكتوبر الماضي.