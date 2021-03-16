«الأوروبية للأدوية» تدافع عن لقاح كورونا المتهم

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دافعت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الثلاثاء، عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المتهم بالتسبب بمشاكل صحية.

وأكّدت مديرة الوكالة أنّ الهيئة «مقتنعة تماماً» بفوائد لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة.

وأفادت مديرة الوكالة ايمر كوك، خلال مؤتمر صحافي «ما زلنا مقتنعين تماماً بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية».

كانتت العديد من الدول الأوربية بينهما فرنسا وألمانيا وإيطاليا أوقفت استخدام اللقاح في حملات التطعيم بسبب معلومات عن تسببه في جلطات دموية لأشخاص أعطي لهم.