«بيونتيك» و«فايزر» تعتزمان تسليم عشرة ملايين جرعة من لقاح كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن شركتي «بيونتيك» الألمانية وشريكتها «فايزر» الأميركية وافقتا على تسريع تسليم عشرة ملايين جرعة من لقاحهما المضاد لكورونا، وذلك بعدما أوقفت العديد من الدول استخدام لقاح «أسترازينيكا» في عمليات التلقيح مؤقتاً.

ووفقاً للمفوضية، فإن الجرعات التي كان متوقعاً لها أن تصل في الربع الثالث والرابع من العام، ستصل بحلول نهاية يونيو.

وذكرت فون دير لاين، في بيان، أن من شأن هذا أن يتيح للدول الأعضاء «مجالاً للمناورة وربما سد الثغرات في عمليات التسلم».

وأوضحت أن هذا سيرفع إجمالي جرعات لقاح بيونتيك/فايزر، المقرر تسلمها بحلول نهاية يونيو، إلى 200 مليون.