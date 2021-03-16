"الصحة العالمية" تجيز لقاحاً بجرعة واحدة ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أجازت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا لمستجد.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في بيان "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد- 19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".

ونظراً لميزاته الإيجابية، يبعث هذا اللقاح الأمل في إمكانية تسريع حملات التطعيم في العديد من بلدان العالم خاصة تلك الفقيرة.

اقرأ أيضا... «وكالة أوروبية» ترخص لقاحاً من جرعة واحدة ضد كورونا

فهذا اللقاح، الذي طورته شركة أميركية، هو الوحيد من بين اللقاحات التي أجيزت حتى الآن الذي يعطى على شكل جرعة واحدة.

علاوة على ذلك، يتطلب لقاح "جونسون آند جونسون" ظروف تخزين سهلة حيث يمكن حفظه في الثلاجة العادية ما يجعله ملائماً للعديد من الدول التي لا تتوفر على إمكانيات عالية في مجال التبريد.

وتبلغ درجة الحرارة الضرورية لحفظ بعض اللقاحات 70 درجة تحت الصفر.

وسبق أن منحت المنظمة الدولية تصنيف "الاستخدام الطارئ" ذاته للقاح "أسترازينيكا" الذي يجري تصنيعه في الهند وكوريا الجنوبية، وذاك الذي طوّرته شركتا "فايزر" وبيونتك".

ويتوقع بأن يصدر قرار الشهر الجاري بشأن اللقاحات التي طورتها "موديرنا" وكل من شركتي "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيتين.