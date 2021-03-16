بريطانيا تزيد ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ الحرب الباردة

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يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة سترفع "بأكثر من 40 في المئة" سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان، أن جونسون سيعرض اليوم على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.

ووفقاً لصحيفتَي "ذي غارديان" و"ذي صن" اللتين اطلعتا على الوثيقة المؤلفة من مئة صفحة، فإن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التي يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقاً خفض مخزونها إلى 180 رأساً حربياً بحلول منتصف العام 2020.

ويأتي هذا التحول فيما تسعى لندن لإعادة فرض نفسها بعد بريكست، كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم "غلوبل بريتن".