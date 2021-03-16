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روسيا تسجل 9393 إصابة و443 وفاة جديدة بـ "كورونا"

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و443 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس أربعة ملايين و 409 آلاف و 438 إصابة، منها 92937 حالة وفاة وتماثل 10644 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و14 ألفا و220 شخصا، مع بقاء 302 ألف و281 حالة نشطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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