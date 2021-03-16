 شباب الصحفيين المصريين يشيدون بتوجيهات الرئيس المصري بزيادة رواتب العاملين في مصر

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أشادت جبهة شباب الصحفيين المصريين بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين في مصر ورفع الحد الأدنى للأجور ل ٢٤٠٠ جنية وإقرار علاوتين ب 7.5مليار جنية وزيادة المعاشات 13% .. مشيرة الجبهة إلي ان هدايا الرئيس تؤكد من جديد انةيشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل أمالة وطموحاتة ويسعي دوماً إلي تحقيق حياة كريمة للشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعدت الملايين ورسمت البسمة على وجوههم والفرحة في قلوبهم وجاءت في توقيت مناسب في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم كله حيث عبرت بكل صدق واخلاص عن انحيازة الدائم لمحدودي الدخل و أن المواطن البسيط على رأس أولويات أجندة الرئيس الإنسان.

اضاف طوالة: في دولة ٣٠يونيو الجديدة والتي وجد فيها الشعب من يحنو علية نجد الانتصار دوما للعدالة الاجتماعية ورفع المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين الذين تحملوا بقوة وعزيمة الابطال خطوات الإصلاح الاقتصادي وساندوا ودعموا الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

أشار رئيس الجبهة إلي أنه جاء الوقت أن يجني المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع إقامة المشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ ١٠٠سنة

أوضح طوالة: أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فصدق.وعد فأوفي وهذا عهدنا دائما بالقيادة السياسية الحكيمة والرشيدة التي أعادت شريان الحياة من جديد إلي المصريين الابطال الحقيقيين في معركة البناء والتنمية