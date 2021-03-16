اليمن.. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب تعز

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

حرر الجيش اليمني الوطني، اليوم، مواقع جديدة في جبهة جبل حبشي غرب تعز وسط تراجع و انهيار للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع المليشيات بفتح جبهة العنين وأسفرت المواجهات عن تحرير تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والاقحاف وجبلي الصراهم والعينين شمال مديرية جبل حبشي والتي تشرف علي خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة".

وأضاف المصدر" أن المواجهات اسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وخسائر في الاليات والمعدات العسكرية للمليشيات".