شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء رئيس مجلس الأمة الكويتي للنيابة لمخالفته احترازات «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه قد تم إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات، مؤكداً : “سأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف” .

وأضاف الغانم في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة “الراي” الكويتية: “للأمانة فعلاً هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون.”

وتابع: “سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات”.

وأوضح الغانم: “لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفاً، سأمتثل امتثالاً كاملاً، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية”.