شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة..والغانم: سأكون أول من يمتثل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إنه أبلغ اليوم بأنه ستتم إحالته إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه سيكون أول من يمتثل وآخر من يخالف.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم : 'تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات في ديواني، وللأمانة فعلا هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية'. وذكر الغانم 'أؤكد امتثالي التام وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون.