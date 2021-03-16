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بالفيديو: كبسولة الكترونية للكشف عن سرطان القولون

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بغداد - ياسين صفوان - تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.
1- تويتر تختبر عرض الصورة بشكل كامل في التايم لاين.

2- شركة كانو للسيارات الكهربائية تعلن انها ستطلق سيارة البيك اب الكهربائية في عام 2023.

3- محكمة في باكستان تأمر الحكومة بحظر تيك توك بسبب المحتوى الغير لائق.


4- ميزة سبيس في تويتر المنافسة لتطبيق كلوب هاوس قادمة لجميع المستخدمين في شهر نيسان.

5- برطانيا تعلن انها ستعتمد تقنية جديدة هي الكبسولة الالكترونية للكشف عن سرطان القولون.

6- الصين تطلق اول جواز سفر رقمي صحي لمواطنيها يسمح لهم بأثبات حالتهم الصحية اذناء السفر.

7- الهند تقترح قانونا يحظر العملات المشفرة مع تغريم اي شخص يتداولها في البلاد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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