بالفيديو: كبسولة الكترونية للكشف عن سرطان القولون

1- تويتر تختبر عرض الصورة بشكل كامل في التايم لاين.

2- شركة كانو للسيارات الكهربائية تعلن انها ستطلق سيارة البيك اب الكهربائية في عام 2023.

3- محكمة في باكستان تأمر الحكومة بحظر تيك توك بسبب المحتوى الغير لائق.



4- ميزة سبيس في تويتر المنافسة لتطبيق كلوب هاوس قادمة لجميع المستخدمين في شهر نيسان.

5- برطانيا تعلن انها ستعتمد تقنية جديدة هي الكبسولة الالكترونية للكشف عن سرطان القولون.

6- الصين تطلق اول جواز سفر رقمي صحي لمواطنيها يسمح لهم بأثبات حالتهم الصحية اذناء السفر.

7- الهند تقترح قانونا يحظر العملات المشفرة مع تغريم اي شخص يتداولها في البلاد.