انت الان تتابع خبر كردستان يعطل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد نوروز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الإقليم لمدة خمسة أيام من الأسبوع المقبل بمناسبة أعياد نوروز.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام بمناسبة أعياد نوروز إعتباراً من يوم 21 لغاية 25 من شهر آذار الجاري".
ودعا عادل، المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خلال أعياد نوروز".
ودعا عادل، المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خلال أعياد نوروز".