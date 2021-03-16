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ذكرى مجزرة حلبجة.. تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1939 - ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية.

1968 - وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.

1977 - اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح.

1978 - منظمة الألوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.


1988 - القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي وتخلف عددا كبيرا من الضحايا.

2003 - مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري بعدما دهستها جرافه إسرائيلية بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني.

2017 - انتخاب الملغاشي أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلفا للكاميروني عيسى حياتو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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