انت الان تتابع خبر ذكرى مجزرة حلبجة.. تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1939 - ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية.
1978 - منظمة الألوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.
1988 - القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي وتخلف عددا كبيرا من الضحايا.
1968 - وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.
1977 - اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح.
1978 - منظمة الألوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.
1988 - القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي وتخلف عددا كبيرا من الضحايا.
2003 - مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري بعدما دهستها جرافه إسرائيلية بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني.
2017 - انتخاب الملغاشي أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلفا للكاميروني عيسى حياتو.