انت الان تتابع خبر ذكرى مجزرة حلبجة.. تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1939 - ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية. 1968 - وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام. 1977 - اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح. 1978 - منظمة الألوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.



1988 - القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي وتخلف عددا كبيرا من الضحايا. 1988 - القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي وتخلف عددا كبيرا من الضحايا. 2003 - مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري بعدما دهستها جرافه إسرائيلية بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني. 2017 - انتخاب الملغاشي أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلفا للكاميروني عيسى حياتو.