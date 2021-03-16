3 قتلى من الأمن الأفغاني في هجوم على "سد باشدان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 من قوات الأمن الأفغاني؛ حيث كانوا مكلفين بحماية "سد باشدان" الواقع في إقليم هيرات غربي البلاد.

وسقط الجنود الأفغان في هجوم شنه مسلحون في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بحسب قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية.

وقال نظام الدين خبولواك، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لتنظيم شؤون المياه، إن الهجوم وقع نحو الساعة الثالثة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ما أسفر أيضا عن إصابة 4 آخرين من قوات الأمن".

من ناحية أخرى، أكد رئيس "سد باشدان"، محمد عارف أشاكزاي، أن طالبان هاجمت موقعا أمنيا بعيدا عن السد. وأضاف أن الموقع الامني يقع على مسافة بعيدة عن الجدار المحيط بالسد.

ويقع السد في منطقة كاروخ، على بعد 25 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على الحادث.

وقال المتحدث باسم حاكم هيرات، جيلاني فارهاد، إن قوات الأمن قتلت المهاجمين بعد مطاردتهم حتى وصلوا إلى قرية في منطقة بشتون زرجون في الإقليم نفسه، مضيفا أن قوات الأمن قتلت 5 من عناصر طالبان، في رد منها على الهجوم.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر أفغانية بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون في هجوم استهدف حافلة تقل محاضرين وطلبة من جامعة بغلان شمالي البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع "طلوع نيوز" عن المصادر القول إن القتيلين هما السائق وأحد الطلاب.

وأوضحت المصادر أن الحافلة كان تقل نحو 25 من المحاضرين والطلبة.

واتهمت شرطة الإقليم حركة طالبان بالمسؤولية عن الهجوم، إلا أنه لم يصدر عن الحركة أي تصريح حتى الآن.