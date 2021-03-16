أول رد إثيوبي على طلب السودان لوساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت إثيوبيا عن موقفها من طلب السودان وساطة واشنطن والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي التدخل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك في أعقاب فشل التوصل الى حل عبر التفاوض المباشر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، على تمسك أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة؛ مشيرا إلى أن دور الوسطاء دور مراقب.

وقال مفتي: "لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكننا نتمسك بالوساطة الافريقية في ملف سد النهضة".

وأضاف المتحدث: "نؤكد على حل الخلافات الحدودية مع السودان بالطرق السلمية".

وأمس الإثنين، تقدم السودان بطلب رسمي لوساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة.

وطلب السودان من واشنطن والاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التدخل بشأن أزمة سد النهضة.

وذكرت في التفاصيل، ذكرت بوابة "سودان تربيون" الإخبارية أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعث رسائل الى كل من أمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، ومسئول الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، علاوة على وزير الخارجية الأمريكي، طالباً منهم التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة؛ ومؤكداً رفض السودان مبدأ تقاسم المياه في المفاوضات حول سد النهضة.

وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الخرطوم تؤمن بالحلول الإفريقية لمشاكل القارة، وذلك بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقالت المهدي إن تعنت إثيوبيا في شروط استئناف عمل الآلية المشتركة لترسيم الحدود أمر لا يمكن قبوله.

وشددت على أنه يجب على الاتحاد الإفريقي اتخاذ خطوات ملموسة لحل الخلافات قبل فوات الأوان.

ووافق أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الطلب الذي دفع به رئيس الوزراء في السودان، عبد الله حمدوك مؤخرًا للأمم المتحدة بشأن المباحثات الرباعية الخاصة بسد النهضة.

وأعرب نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، عن رغبة واشنطن في استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إنها تدعم جهود حل الخلاف حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أنها تشجع استئناف الحوار حول سد النهضة والمساعدة في التوصل إلى حل بين الأطراف.