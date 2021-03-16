شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرحب بوزير رى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بوزير الرى لجمهورية جنوب السودان، مناوا بيتر، والوفد المرافق له، وذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة اليوم.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما يسمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.