شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يشكرون الرئيس لانحيازه لمحدودى الدخل ودعم الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية، على انحيازها للمواطنين محدودى الدخل والعاملين بالدولة، والذى ظهر فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة رواتب العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه، وإقرار علاوتين بـ7,5 مليار جنيه، وزيادة المعاشات 13%، وأكد النواب، أن الصعيد أصبح محور اهتمام بعد أن ظل مهملا عشرات السنوات.

وقال النائب رفعت شكيب: "أتقدم للرئيس السيسى بشكر وامتنان لما قدمه من دعم لصعيد مصر الذى كان مهملا لسنوات طويلة".

وأشاد النائب عمر القطان، بدعم القيادة السياسية للمواطن البسيط من خلال الزيادات فى المعاشات والمرتبات التى وجه بها الرئيس وكذلك الاهتمام بالعمال.

وثمن النائب ايهاب عبد العظيم، انحياز الرئيس التام الذى تعودنا عليه منذ توليه الرئاسة للعاملين بالدولة، مطالبا وزير المالية بتنفيذ تعليمات الرئيس على أكمل وجه بحيث يتم تطبيق الحد الادنى 2400 على العاملين بالصناديق الخاصة والمؤقتين والذين يبلغ عددهم 300 الف على مستوى الجمهورية.

وقال النائب أحمد حجازى، خلال الجلسة العامة اليوم، "القرارات التى اتخذها الرئيس بزيادة المرتبات والعاشات اثبتت انه اول من يشعر بمعاناة محدودى الدخل نتيجة الاجرءات الاقتصادية، مضيفا "القرارات التى تم اتخاذها بزيادة المرتبات هى من ثمار الاصلاح الاقتصادى".