شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوجهون التحية للرئيس السيسي فى ذكرى حصول المرأة على حق الترشح بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لما تشهده المرأة من مكتسبات منذ توليه المسئولية، بقولها: "نوجه للرئيس شكر من المرأة المصرية فى ذكرى حصولها على حق الترشح بالانتخابات، وذلك فى 16 مارس 1956، لاسيما بعد الإنجاز التاريخى فى عهده بحصولها على 25% من مقاعد مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية".

وقالت البيومى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى: "إننا نوجه الشكر أيضًا ليس فقط نيابة عن المرأة بل عن الشعب أجمع للتوجيهات الهامة للرئيس بالأمس بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه، وإقرار علاوتين بـ7.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، والتى تؤكد أنه دائما وأبداً ينحاز للشعب والبسطاء وأصحاب المعاشات، ويفاجئهم بالمفاجأت العظيمة".

كذلك أشاد النائب خالد طايع، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترسخ العدالة الإجتماعية، قائلاً: لقد قلت سيادة الرئيس فى وقت سابق أن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، لكنك اليوم تحنو على المصريين".

وكذا وجه النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكر كبير للقيادة السياسية لانحيازها الدائم للدولة المصرية والمواطنين، لتعد قراراته بمثابة نقلة كبيرة، رغم الكساد العالمى والأزمات التى يواجهها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لطالما كان داعما للفئات المهمشة وحريص على البسطاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى شهدت مناقشة قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الموقعة في الكويت.

ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة، وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 ملايين متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لري حوالي 33 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليًا ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.