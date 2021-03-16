شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 19 تقريرا من لجنة الاقتراحات إلى الحكومة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إلى الحكومة 19 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات برغبة من النواب لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

وتشمل الاقتراحات برغبة الآتى: وتشمل الاقتراحات برغبة الآتى:

1- اقتراح برغبة مقدم من النائب رفعت ضاوى، بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيرمين – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

2- اقتراح برغبة مقدم من النائبة فرحة الشناوي، بشأن تطوير قرية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية في خطة الدولة.

3- اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

4- اقتراح برغبة من إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.

5- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى،بشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهي (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط.

6- اقتراح برغبة من النائب إيلاريا سمير حارص،بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.

7- اقتراح برغبة من النائب محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابته لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر.

8- اقتراح برغبة من النائب أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الغزاوية – كوم الأطرون - بلتان والعبادلة - مركز طوخ – محافظة القليوبية.

9- اقتراح برغبة من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدي، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة – محافظة المنيا.

10- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى،بشأن عمل كونترول تعليم فني بمحافظة أسيوط.

11- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان،بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج.

12- اقتراح برغبة من النائب كريا حسان،بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الاعدادية – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.

13- اقتراح برغبة من النائب يهاب رمزى،بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قيراط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.

14- اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بطاقم مناظير جراحية، مسالك بولية وجراحة عامة ونساء وتوليد – بمحافظة الفيوم.

15- اقتراح برغبة من إلهامى البارودى، بشأن ضرورة وجود قرية للبضائع وحجر صحي بمطار سوهاج الدولي– محافظة سوهاج.

16- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

17- اقتراح برغبة من النائب إيهاب رمزى، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا – بنى مزار – محافظة المنيا بمساحة (100م) لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى.

18- اقتراح برغبة من النائبة نرمين بدراوى، بشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة، تيسيرًا على المواطنين.

19- اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بجهاز أشعة مقطعية و(2) جهاز سونار و(2) بردى عادى ومستقيم.