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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 19 تقريرا من لجنة الاقتراحات إلى الحكومة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل الاقتراحات برغبة الآتى:
1- اقتراح برغبة مقدم من النائب رفعت ضاوى، بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيرمين – مركز سنورس – محافظة الفيوم.
2- اقتراح برغبة مقدم من النائبة فرحة الشناوي، بشأن تطوير قرية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية في خطة الدولة.
3- اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.
4- اقتراح برغبة من إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.
5- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى،بشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهي (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط.
6- اقتراح برغبة من النائب إيلاريا سمير حارص،بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.
7- اقتراح برغبة من النائب محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابته لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر.
8- اقتراح برغبة من النائب أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الغزاوية – كوم الأطرون - بلتان والعبادلة - مركز طوخ – محافظة القليوبية.
9- اقتراح برغبة من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدي، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة – محافظة المنيا.
10- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى،بشأن عمل كونترول تعليم فني بمحافظة أسيوط.
11- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان،بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج.
12- اقتراح برغبة من النائب كريا حسان،بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الاعدادية – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.
13- اقتراح برغبة من النائب يهاب رمزى،بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قيراط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.
14- اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بطاقم مناظير جراحية، مسالك بولية وجراحة عامة ونساء وتوليد – بمحافظة الفيوم.
15- اقتراح برغبة من إلهامى البارودى، بشأن ضرورة وجود قرية للبضائع وحجر صحي بمطار سوهاج الدولي– محافظة سوهاج.
16- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
17- اقتراح برغبة من النائب إيهاب رمزى، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا – بنى مزار – محافظة المنيا بمساحة (100م) لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى.
18- اقتراح برغبة من النائبة نرمين بدراوى، بشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة، تيسيرًا على المواطنين.
19- اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بجهاز أشعة مقطعية و(2) جهاز سونار و(2) بردى عادى ومستقيم.