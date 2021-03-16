شكرا لقرائتكم خبر عن تحية حب من تحت القبة للرئيس السيسي بعد هداياه للمصريين: "الموظفين فرحانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تحية وتقدير وإشادة واسعة بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه إقرار علاوتين بـ7.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، مؤكدين انحيازه الداعم للعدالة الاجتماعية والبسطاء.

"الموظفين في دوائرنا فرحانين".. بتلك الكلمات استهل النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، كلمته التى وجه فيها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته الخاصة بالعدالة الاجتماعية، قائلا: "الرئيس يثبت كل يوم أنه زعيم من طراز فريد".

من جانبه وجه النائب هاني أباظة، عن حزب الوفد التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذي تتقشف فيه الدول الأخرى نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد ، قائلا "زيادة الأجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط، ودائما ما يتلمس الآلام الشعب".

كما أشاد النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي، برفع الأجور وزيادة المعاشات مؤكد أنه يحنو على المصريين.

بدوره أكد النائب عاطف مغاورى، ممثل حزب التجمع، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، تؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودي الدخل.

ولفت مغاوري إلي حرص الرئيس على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، منوها إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضى الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما ثمن النائب السيد شمس الدين نائب كفر الشيخ مبادرة الرئيس السيسي والقرارات التي انحاز من خلالها بالأمس إلى المواطن المصري وتخصيص حزمة مالية لتغطية تلك القرارات، كما طالب بالنظر إلي الفلاح المصري من خلال تلك الحزمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.

ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي ، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير حوالى 5 مليون متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لرى حوالي 33 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.