شكرا لقرائتكم خبر عن نواب شمال سيناء: الدولة قضت على الإرهاب والمحافظة مقبلة على تعمير كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النائبة عايدة السواركة عن سعادتها بصفتها نائبة عن شمال سيناء والشيخ زويد، بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر.

وقالت خلال الجلسة العامة لمناقشة الاتفاقية: "نشكر الدولة على الاهتمام بمحافظة شمال سيناء"، وأضافت: "هناك اهتمام حقيقي بالتنمية في المحافظة، وهذا يقضي على الشائعات التي تروج بأنه لا يوجد تنمية في سيناء "، لافتة إلى أن شمال سيناء مقبلة على تعمير كبير.

وقال إبراهيم أبو شعيرة نائب شمال سيناء: "أشكر القيادة السياسية على الاتفاقية بإقامة محطة تحلية فى رفح الجديدة وبئر العبد ونتمنى مزيد من التنمية فى شمال سيناء".

وأضاف: "أبشر الشعب المصرى، الحمد الله تم القضاء على الإرهاب فى الشيخ زويد ورفح وبدأت عودة الأهالى، وأريد أن أوصل شكر أهالى سيناء لكم وللرئيس".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنه 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلع 5 مليون و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت، بتاريخ 23/11/2020.