شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يشيد بقرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات: مواقفه دائما داعمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن بحزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنحو 13%، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، إن هذه القرارات هى هدية من الرئيس للمصريين للتخفيف عن كاهلهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتأكيد على مدى قرب الرئيس السيسى من المواطن المصرى وشعوره.

وأضاف الحزب، أن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح.