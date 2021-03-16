شكرا لقرائتكم خبر عن 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عن تسجيل 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 430,313 حالة.

وأوضحت في بيان لها وفاة 4 حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1,406 حالات.

وأشارت إلى شفاء 2651 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالات.