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2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عن تسجيل 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 430,313 حالة.

وأوضحت في بيان لها وفاة 4 حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1,406 حالات.

وأشارت إلى شفاء 2651 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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