شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يرصد 100مليون دولار لحملة التطعيم ضد كورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، عن رصد البنك لـ 100 مليون دولار إضافية، أي ما يعادل 275 مليون دينار، لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس.

وأوضح بلحاج، خلال جلسة عمل انعقدت عن بعد، جمعته برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن هذه الاعتمادات تضاف إلى مبلغ 300 مليون دولار، كان أقرّها البنك كمساعدة لمليون عائلة تونسية.