باكستان توجه بارسال طائرات مزودة بالمعدات الطبية والوقائية الى العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وجه بارسال ثلاثة طائرات مزودة بالمعدات الطبية، والوقائية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا".



واضاف ان "المعدات الطبية والوقائية ارسلها الرئيس الباكستاني كهدية إلى الشعب العراقي الصديق".

