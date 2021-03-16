انت الان تتابع خبر باكستان توجه بارسال طائرات مزودة بالمعدات الطبية والوقائية الى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، بارسال ثلاثة طائرات مزودة بالمعدات الطبية والوقائية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وجه بارسال ثلاثة طائرات مزودة بالمعدات الطبية، والوقائية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا".
واضاف ان "المعدات الطبية والوقائية ارسلها الرئيس الباكستاني كهدية إلى الشعب العراقي الصديق".
واضاف ان "المعدات الطبية والوقائية ارسلها الرئيس الباكستاني كهدية إلى الشعب العراقي الصديق".