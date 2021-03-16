سي إن إن: العثور على تسجيل صوتي لترامب بشأن إلغاء نتائج جورجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثر مسؤولو مكتب وزير خارجية ولاية جورجيا على تسجيل صوتي لمكالمة دونالد ترامب مع محققة بالولاية أجراها لقلب نتائج الانتخابات هناك.

وقال مسؤول بالولاية مطلع على الوضع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المسؤولين بمكتب وزير خارجية جورجيا عثروا على تسجيل صوتي نشر مؤخرًا لمكالمة الرئيس السابق مع محققة بالولاية داخل ملف المهملات على جهازها.

ويأتي اكتشاف المكالمة بعدما قال مسؤولو الولاية في الأساس لشبكة "سي إن إن" إنهم لا يعتقدون أن تسجيل المكالمة موجود.

وأضافت المكالمة إلى الأمثلة على جهود ترامب غير المسبوقة للدفع بمزاعم ملفقة بشأن تزوير واسع النطاق في بعدد الأصوات والتأثير على مسؤولي الانتخابات بجورجيا بعدما صدقوا على النتائج.

وطبقًا لـ"سي إن إن"، جرى اكتشاف ملف تسجيل المكالمة التي أجريت في 23 ديسمبر/كانون الأول بين الرئيس السابق والمحققة فرانسيس واتسون عندما استجاب مكتب وزير الخارجية لطلب بشأن فحص السجلات العامة.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من أورد تفاصيل كيفية ظهور تسجيل المكالمة الهاتفية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول.

وكانت "سي إن إن" قد أوردت في وقت سابق أنه خلال المكالمة الهاتفية مع مكتب وزير خارجية ولاية جورجيا، حث ترامب كبير محققيهم، واتسون، على العثور على التزوير في انتخابات 2020، قائلًا لها إنه "سيتم الثناء عليها" لإلغاء النتائج.

وكانت المدعية العامة لمقاطعة فولتن فاني ويليز أرسلت مجموعة من الخطابات إلى مسؤولي الولاية في فبراير/شباط، بما في ذلك مكتب وزير خارجية الولاية، تطلب منهم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.

وتجري ويليز حاليًا تحقيقًا جنائيًا بشأن محاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في جورجيا. كما يجري مكتب وزير خارجية الولاية تحقيقًا منفصلًا بشأن محاولات ترامب لقلب نتائج الانتخابات.

وطبقا لشبكة "سي إن إن"، لم يتضح بعد السبب وراء نقل واتسون تسجيل المكالمة إلى ملف المهملات، لكنها قالت خلال مداخلة تلفزيونية إنه بالرغم من إنها تفاجئت من مكالمة ترامب، لكنها لم تشعر بضغط من مكالمته.

وأضافت: "إنه لأمر غير متوقع، وكما ذكرت خلال المكالمة كما تعلمون، كنت مندهشة لأنه اقتطع وقتا لفعل ذلك."

ومن جانبها، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ترامب حث كبير محققي الولاية للعثور على "الخدعة" التي قد تساعد في إلغاء نتائج الانتخابات بالولاية، واصفًا عملها بأنه مسألة ذات أهمية وطنية، طبقًا لتسجيل مكالمة ديسمبر/كانون الأول الهاتفية التي جرى الحصول عليها من مكتب وزير خارجية الولاية، الإثنين.

وطبقًا للتسجيل، قال ترامب لواتسون: "لديك أهم وظيفة في البلاد بالوقت الراهن. لأن إذا فزنا بجورجيا.. الناس في جورجيا غاضبون للغاية حيال ما حدث لي، يعلمون أنني فزت".

وقال ترامب لواتسون خلال مرحلة أخرى من المكالمة: "عندما يخرج الجواب الصحيح، سيتم الثناء عليك. سيقول الناس (عظيم) لأن هذا ما هو عليه، القدرة على التحقق وتصويب الأمر؛ لأن الجميع يعلمون أنه خطأ."

وأخطأت شبكة "إن بي سي نيوز" وغيرها من الشبكات الإخبارية، من بينها "واشنطن بوست"، في وقت سابق في اقتباس كلمات استخدمها ترامب لحث واتسون على البحث عن التزوير.

وأقرت صحيفة "واشنطن بوست" خلال تصحيح بأنها أخطأت في اقتباس كلمات ترامب التي قالها للمحقق بـ"العثور على التزوير".

وعرض التصحيح على رأس الصفحة للنسخة المحدثة من القصة التي نقلت المعلومات بشأن المكالمة التي أجراها ترامب مع المحققة عن مصدر مجهول.

وأوضحت الصحيفة في التصحيح أن ترامب لم يقل للمحققة "أن تعثر على التزوير" أو قال إنها "ستصبح بطلة قومية" إذا فعلت ذلك. وبدلًا من هذا، حث ترامب المحققة على التدقيق بأوراق اقتراع مقاطعة فولتن، مؤكدًا أنها ستعثر على "التضليل" هناك. وقال لها أيضًا إن لديها "أهم وظيفة في البلاد بالوقت الراهن."