وزراء خارجية الخليج يبحثون الأربعاء تنفيذ قرارات "قمة العلاء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتضن العاصمة السعودية ، الأربعاء، اجتماع الدورة الـ147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تنفيذ قرارات قمة العلا.

وتنطلق أعمال الاجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين- رئيس الدورة الحالية- ومشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس.

وعبر الحجرف عن شكره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة حضوريا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما سيتم التطرق إلى المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووافقت دول الرباعي العربي - السعودية والإمارات ومصر والبحرين- خلال قمة "العلا" التي عقدت يناير/كانون الثاني الماضي في العلا، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.

ووصفت القمة الخليجية الـ 41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".



وصدر عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.