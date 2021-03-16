"حادث دهس".. سيارة تقتل شخصين شرقي ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران، الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص في مدينة لايبزيج شرقي ألمانيا.

وكتبت شرطة لايبزج على صفحتها بموقع تويتر: "نحن في حالة طوارئ الآن في شارع براجر شتراسا في لايبزيج"، مضيفة: "وقع حادث هناك أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، وأغلقنا المنطقة بالكامل".



فيما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر شرطية قولها إن سيارة اصطدمت بمجموعة من الناس قرب محطة قطارات شارع في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة مثلهما.

وتابعت المصادر: "في الوقت الحالي، يبدو كل شيء وكأنه حادث"، مضيفة: "السائق رهن الاعتقال". غير أنه لا يمكن استبعاد أي فرضية سوى بصدور التقييم النهائي من الشرطة للواقعة.

فيما أغلقت الشرطة شارع "براجر شتراسا" بالكامل وطوقت موقع الحادث، وحولت مسارات السيارات وقطار الشارع "الترام".