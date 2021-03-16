اليمن.. متظاهرون يقتحمون قصر المعاشيق الرئاسي في عدن

الشارقة - اميمة ياسر -

قام متظاهرون، اليوم الثلاثاء، باقتحام القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بجنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن شهود عيان، أن متظاهرين، محتجين على انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات وتأخر دفع المستحقات من رواتب ومعاشات، اقتحموا بوابات قصر معاشيق الرئاسي في عدن، وهم يرددون هتافات مناهضة للحكومة.

وقال شهود العيان إن المتظاهرين اقتحموا القصر دون أي مقاومة من حراسته، ووصلوا إلى قرب أماكن تواجد الوزراء.

واتجه المتظاهرون صوب قصر معاشيق، حيث أطلقت النار في الهواء من قبل حراسة القصر في محاولة لثنيهم عن اقتحامه.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن المتظاهرون تمكنوا من دخول القصر، مرددين هتافات "ثورة ثورة يا جنوب"، وعبارات منددة بالحكومة.

وأمس الاثنين، دعت اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية في عدن جميع شرائح الشعب للاحتشاد صباح الثلاثاء للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، التي تطورت إلى اقتحام القصر الرئاسي.

وأفاد موقع "المشهد اليمني"، بأن مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الحكومة، وفق اتفاق الرياض، شاركت في اقتحام القصر.

وذكرت وكالة "يمن للأنباء"، نقلاً عن شهود عيان، أن "المدرعات العسكرية المكلفة بحماية قصر المعاشيق مقر الحكومة اليمنية، تشارك في اقتحامه مع مجاميع المجلس الانتقالي"، دون أن يتسن التأكد من حقيقة ذلك.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالت إنها مشاهد توثق هروب وزراء الحكومة اليمنية من عدن عبر الزوارق.

وفي ديسمبر الماضي، وصلت الحكومة اليمنية الجديدة التي تضم 24 وزيرا إلى جانب رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا، بعد أيام من أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في السعودية حيث يقيم منذ سنوات

وأُعلنت حكومة الكفاءات الجديدة في 18 ديسمبر، وفق تفاهمات اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وضمت 24 وزيرًا، مناصفةً بين الشمال والجنوب، منهم 5 وزراء حصة من المجلس الانتقالي الجنوبي.