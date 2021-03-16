تعيين موريتاني مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى مالي

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدبلوماسي الموريتاني القاسم واين مبعوثا جديدا إلى مالي.



ومن المقرر أن يتولى "واين" إدارة إحدى أكبر عمليات حفظ السلام للمنظمة الأممية.

وقالت الأمم المتحدة إن القاسم واين تولى خلال مسيرته المهنية مناصب في منظمات دولية ولا سيما الاتحاد الأفريقي بين 2009 و2015 ومن ثم من 2017 إلى 2019 وفي قسم عمليات السلام في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2017.

وأجرى لحساب الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة على رأس فريق دراسة استراتيجية مستقلة لمهمة الأمم المتحدة للسلام في جنوب السودان وهي من أكثر العمليات كلفة للمنظمة في العالم وأوصى بخفض عديدها إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يأخذ بتوصيته هذه.

وأوضحت الأمم المتحدة أن واين "معروف بولائه للاتحاد الأفريقي ودعمه حلولا أفريقية للمشاكل الأفريقية".

ويحل واين مكان وزير خارجية التشاد السابق محمد صالح النظيف الذي قد يتولى إدارة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل ومقره في دكار.

وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) نحو 14,500 عسكري وشرطي منتشرين في البلاد.

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غالبا ما أخذت الولايات المتحدة على هذه البعثة التي يجدد لها سنويا في يونيو/حزيران، أنها ليست الأداة المناسبة لحل الأزمة في مالي.